PM recupera veículo furtado em Vilhena e prende suspeito após perseguição na BR-435 em Pimenteiras

Na manhã desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado em Vilhena e prendeu o suspeito após uma perseguição na BR-435, entre os municípios de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a ação teve início após informações de que um Fiat Uno, furtado na noite anterior, seguia em direção a Pimenteiras.

Durante o patrulhamento, a guarnição localizou o veículo e iniciou o acompanhamento, emitindo sinais luminosos e sonoros para que o condutor parasse, porém ele desobedeceu e continuou em fuga em alta velocidade.

Próximo à entrada de Pimenteiras, um disparo foi efetuado para conter a evasão, momento em que o motorista reduziu a velocidade e parou às margens da via. Na abordagem, foram encontrados três celulares, dois notebooks, R$ 679,00 em dinheiro e uma mochila com pertences da vítima.

Confirmada a restrição de furto, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, junto com o veículo e os objetos apreendidos, para as devidas providências.