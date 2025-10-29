Procuradoria Especial da Mulher da Alero promove ação social focada no Outubro Rosa

A Procuradoria Especial da Mulher (PEM), órgão da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), uniu forças com o Projeto Feira da Mulher Empreendedora para realizar a Ação Social Outubro Rosa na última terça-feira (28), em Porto Velho.

O evento, sediado na Escola do Legislativo (Elero), teve como foco principal a saúde, o bem-estar e a elevação da autoestima das participantes.

Durante as quatro horas de evento, a programação foi cuidadosamente montada para priorizar a prevenção e o cuidado. Foram oferecidas orientações cruciais sobre a prevenção do câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil, com taxa de cura superior a 90% quando detectado precocemente, de acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca).

No quesito saúde, ainda foi possível realizar a aferição de pressão arterial e glicemia, disponibilizados serviços de revitalização e maquiagem facial, complementados pela exposição de diversos produtos. Já na área de Empreendedorismo e Educação, o evento impulsionou o mercado local com a exposição de empreendedoras e o lançamento de novas programações. A manhã foi finalizada com momentos de convivência, que incluíram um sorteio de brindes e um coffee break.

PEM: um braço na luta pela mulher

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), procuradora especial da PEM, ressaltou o empenho em concretizar o órgão, que “antes existia apenas no papel”. “A Procuradoria é um braço a mais para termos essa luta, para que a mulher tenha mais voz”, afirmou a deputada.

Apesar do foco em saúde, a ação também abriu espaço para a discussão sobre a violência contra a mulher, pois segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), no período de 2022 a 2024, em Rondônia, foram registrados 55 crimes de feminicídio, o que representa uma redução de 43,48% nos números absolutos. Apesar da queda, o estado ainda ocupa a 3ª posição no ranking de feminicídios por 100 mil habitantes no país.

Ieda Chaves manifestou a esperança de que “algum dia a gente não esteja mais falando de violência doméstica”, mas pontuou a seriedade do cenário atual, lembrando também que a violência psicológica “mata, mas não enterra”, deixando a mulher presa em relacionamentos abusivos e sem coragem de buscar ajuda.