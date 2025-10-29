VÍDEO: caminhão boiadeiro colide com carreta na BR-364 próximo a Vilhena

Um acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira, 29, por volta das 18h, na BR-364, próximo ao quilômetro 23, em Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, uma carreta teria freado bruscamente e, em seguida, um caminhão boiadeiro carregado com gado, que seguia logo atrás, não conseguiu parar a tempo, colidindo na traseira da carreta.

O impacto foi tão forte que a parte dianteira do caminhão ficou completamente destruída. O motorista da carreta seguiu viagem após o acidente.

Motoristas que passaram pelo local relataram que o trânsito ficou lento por alguns minutos enquanto equipes de socorro e autoridades de trânsito eram acionadas para atender à ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverá apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre o estado dos animais transportados.

>>>Vídeo: