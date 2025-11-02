PIMENTEIRAS: corpo de jovem que morreu afogado no rio Guaporé é encontrado

O corpo de Wemerson Cordeiro dos Santos, de 23 anos, morador de Cerejeiras, que havia desaparecido nas águas do rio Guaporé, em Pimenteiras, no sábado, 1º de novembro, foi encontrado na manhã deste domingo, 2, a aproximadamente 400 metros do ponto onde submergiu.
De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, Wemerson, que trabalhava como representante comercial de uma empresa de Vilhena, estava com amigos em um local conhecido como “Flor do Ouro”, no lado boliviano do rio. Após o almoço, ele entrou na água para nadar, mergulhou e não retornou à superfície.
O Corpo de Bombeiros Militar de Cerejeiras, Vilhena e Colorado do Oeste, com o apoio de moradores e barqueiros bolivianos, realizou buscas intensas até localizar o corpo, que foi encontrado boiando no início da manhã.
Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado para Vilhena, onde passará por exame de necropsia, e em seguida será transladado para Cerejeiras, onde ocorrerão o velório e sepultamento.