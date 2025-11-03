Rádio Patrulha desmantela ponto de tráfico de drogas em Vilhena

Na noite desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, realizou uma operação em um imóvel situado na Avenida 1512, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, após receber denúncia anônima informando que o local estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, o endereço é conhecido por ser ponto de venda e consumo de entorpecentes, popularmente chamado de “boca de fumo do Careca”. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um homem identificado como J.B.S., usuário de drogas, entrando na residência.

Durante a abordagem, os militares encontraram no interior do imóvel três pessoas: E.E.B.I., E.M.B.I.P. e J.C.M., que estavam em uma roda de conversa. A mulher que se apresentou como esposa do proprietário da casa autorizou a entrada da guarnição, que realizou buscas no local.

Durante as buscas, os policiais encontraram um invólucro plástico escondido sob um sofá contendo 11 porções de substância semelhante a crack, embaladas em papel filme, além de uma bobina do mesmo material. Também foi localizada uma maquininha de cartão próximo a um móvel.

Questionada, E.E.B.I., optou por permanecer em silêncio. Os demais presentes admitiram que estavam no local para adquirir e consumir drogas. Um dos usuários afirmou ter comprado e usado uma porção de crack no valor de R$ 20.

Ainda conforme a PM, a mulher é conhecida no meio policial por envolvimento em crimes relacionados ao tráfico de drogas e já havia sido conduzida no dia 29 de outubro deste ano pela mesma guarnição pelo mesmo tipo de delito.

Após consulta ao sistema, foi constatado que a maquininha apreendida havia sido furtada em 19 de outubro, conforme boletim de ocorrência (leia mais AQUI).

Diante dos fatos, os envolvidos foram detidos e apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.