Mãe e filho são suspeitos de ameaçar sargento da PM após apreensão de adolescente em Vilhena

Na noite de domingo, 9 de novembro de 2025, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça contra um sargento da corporação, em uma residência localizada na Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a guarnição manteve contato com o policial, que relatou ter sido ameaçado por sua vizinha, mãe de um adolescente apreendido mais cedo no mesmo dia, após ser flagrado promovendo algazarra e usando drogas na companhia de amigos (leia mais AQUI).

Segundo o relato, durante a noite, a mulher, acompanhada do filho, foi até o portão da casa do sargento e, de forma exaltada, proferiu ameaças, afirmando em voz alta que “o que é seu está guardado”, em tom de intimidação.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar registrou a situação como crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido em conjunto entre a mulher e o adolescente, configurando represália à atuação do agente público — circunstância que agrava a gravidade da conduta por atentar contra a autoridade policial.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.