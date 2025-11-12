Cássio Gois destaca fortalecimento do PSD, diz que Fúria está preparado na disputa ao governo de RO e comenta críticas de Flori

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 12 de novembro, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) comentou o atual cenário político do Partido Social Democrático (PSD) em Rondônia, destacando o crescimento da legenda, a atuação de seus parlamentares e prefeitos, além de confirmar sua pré-candidatura à reeleição em 2026.

Segundo o parlamentar, o PSD é hoje um dos partidos mais estruturados e influentes do estado. “É um partido do diálogo, com grandes parlamentares. Temos o deputado Laerte Gomes, reeleito e o mais votado da última legislatura, e eu, que estreei com a maior votação da história de Cacoal. Em 2022, conquistamos três cadeiras na Assembleia Legislativa e ficamos entre os três maiores partidos do Estado”, afirmou.

Atualmente, o PSD é presidido pelo ex-senador Expedito Júnior, tendo como vice-presidente o prefeito Adailton Fúria, de Cacoal — município que, segundo Cássio, representa a maior prefeitura do partido em Rondônia. “Hoje governamos sete cidades e todos os prefeitos do PSD eleitos em 2020 foram reeleitos. Não temos histórico de gestores envolvidos em corrupção, o que mostra a seriedade da sigla”, destacou.

O deputado confirmou ainda que o partido trabalha com o nome de Adailton Fúria como pré-candidato ao Governo de Rondônia em 2026. “Ele tem serviço prestado, experiência e está preparado. Quando disputar a eleição, terá 40 anos de idade e 13 anos de vida pública, já tendo exercido mandatos de deputado estadual e prefeito reeleito com aumento expressivo de votos”, disse.

Cássio ressaltou as semelhanças entre seu trabalho e o de Fúria, com foco em saúde pública e agricultura, setores que considera essenciais para o desenvolvimento do Estado. “Em Cacoal, zeramos a fila de ressonância e implantamos melhorias na rede hospitalar. Essa receita pode ser aplicada em nível estadual para melhorar o atendimento à população”, pontuou.

Questionado sobre sua atuação política, Cássio Gois confirmou que buscará a reeleição para deputado estadual. “Todos os deputados da minha região foram reeleitos e esse é o desafio que coloco para mim em 2026”, declarou ao Extra de Rondônia.

O parlamentar também comentou as recentes declarações do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, que teria feito críticas ao prefeito Adailton Fúria (leia mais AQUI). Cássio afirmou ter recebido com surpresa as falas e destacou que mantém uma relação de respeito com ambos. “Sou do diálogo e acredito que cada um tem o seu perfil. Não se pode confundir as pessoas. Fúria e Flori sempre mantiveram boas relações e têm muito em comum nas administrações municipais, inclusive em projetos de transporte e saneamento”, explicou.

Encerrando a entrevista, Cássio Gois reforçou o compromisso do PSD com o desenvolvimento de Rondônia. “Nosso objetivo é ampliar a representatividade, buscando eleger três deputados federais e quatro estaduais, além de conquistar o Governo do Estado em 2026”, concluiu.