Prefeito promete instalação de reservatório para resolver problema de água barrenta em distrito de Chupinguaia

Matéria divulgada pelo Extra de Rondônia, no início desta semana, tem repercutido em Chupinguaia e chamado a atenção das autoridades estaduais.

O destaque é para a água contaminada com barro que chega às residências no distrito de Boa Esperança.

Uma moradora da região enviou vídeos ao site para comprovar a situação, que coloca em risco a saúde dos moradores locais (leia mais AQUI).

Em resposta à repercussão do caso, o prefeito Wesley Araújo não respondeu ao questionamento do Extra de Rondônia, mas divulgou um vídeo nas redes sociais, no qual promete a instalação de um reservatório para solucionar o problema.

Segundo ele, o projeto da obra já está em andamento. “Desde o início do meu mandato, estamos acompanhando essa questão da água. Ficamos satisfeitos com a perfuração do poço em Boa Esperança, mas, infelizmente, sem o revestimento adequado, o problema do barro persistiu. Agora, nossa estratégia é a instalação de um reservatório”, explicou.

O prefeito ressaltou ainda que sua prioridade é resolver a situação o mais rápido possível, especialmente por ter muitos amigos na região. “Com fé em Deus, vamos solucionar esse problema,” concluiu.