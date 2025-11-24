Inscrições para ingresso ao Colégio Militar Dom Pedro II encerram na próxima semana em Vilhena

Na próxima sexta-feira, 05 de dezembro, encerram as inscrições para o Concurso de Admissão de novos alunos para o ano letivo de 2026 no Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II, em Vilhena.

Ao todo, estão sendo ofertadas 187 vagas para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), além de cadastro reserva.

As vagas serão distribuídas conforme legislação vigente, sendo 30% destinadas a dependentes legais de agentes de forças de segurança (PM, BM, PF, PRF, PC, PP e Forças Armadas) e 70% para ampla concorrência.

As inscrições serão realizadas presencialmente, mediante preenchimento da ficha de inscrição na secretaria do colégio. A participação é totalmente gratuita, não havendo cobrança de qualquer taxa.

Para efetivar a inscrição, o responsável deverá apresentar a documentação prevista no edital, incluindo declaração de cursando, documento de identificação do estudante e do responsável, além da funcional, no caso de concorrência às vagas reservadas para dependentes de agentes de segurança.

Conforme o edital, a prova de seleção será aplicada no dia 14 de dezembro de 2025 (domingo), das 8h às 11h, nas dependências da própria instituição educativa.

Os interessados devem acompanhar as atualizações oficiais no site do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (www.cbm.ro.gov.br), no Instagram oficial do CMDPII – Unidade II e no mural da escola.

Leia o edital na íntegra AQUI.