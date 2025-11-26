Casal de cães que parecia dócil passa a atacar moradores e matar animais em Vilhena

Na noite de terça-feira, 25 de novembro de 2025, o Extra de Rondônia publicou uma matéria relatando que um casal de cães aparentemente dóceis e bem cuidados havia sido encontrado perdido no cruzamento da Avenida Primeiro de Maio com a Rua José de Alencar, no Centro de Vilhena.

Contudo, segundo informações recebidas nesta quarta-feira, 26, os animais continuam perambulando pela cidade e agora foram vistos no setor chacareiro, descendo a Rua Jamari, Linha 2. Moradores relatam que, diferentemente do comportamento inicialmente observado, os cães teriam se tornado agressivos.

De acordo com relatos, os animais atacaram outros menores, mataram galinhas e ainda tentaram avançar sobre um garoto, que só não foi ferido porque conseguiu correr. A situação tem preocupado os residentes da região, que temem por acidentes mais graves.

Os moradores pedem que o proprietário dos cães compareça ao local e recolha os animais o quanto antes, a fim de evitar uma possível tragédia.

A matéria inicial sobre o desaparecimento dos cães foi publicada na noite de terça-feira, 25, quando os animais ainda aparentavam calma e docilidade, mantendo-se no local onde haviam sido avistados pela primeira vez, aguardando que seus responsáveis os identificassem e realizassem o resgate (leia mais AQUI).