Alvo de críticas, presidente mantém silêncio e sessão da Câmara não é transmitida pela segunda semana consecutiva em Cerejeiras

Pela segunda semana consecutiva, na noite desta segunda-feira, 1º de dezembro, a Câmara de Vereadores de Cerejeiras deixou de transmitir ao vivo as sessões ordinárias pelas redes sociais, como Facebook, e exclusivamente pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

O motivo dessa decisão ainda é uma incógnita, pois nenhum representante do Poder Legislativo se manifestou oficialmente até o momento, nem mesmo o presidente da Casa de Leis, Selso Lopes de Souza (União).

Sem assessoria de imprensa ativa, Selso Lopes tornou-se alvo de críticas por parte de internautas em grupos de WhatsApp, que costumavam acompanhar as sessões legislativas pela internet (leia mais AQUI).

Questionado por populares, o vereador Jandir Emiliano “Vigilante”, um dos parlamentares mais atuantes nas redes sociais, afirmou que a decisão sobre as transmissões das sessões cabe ao presidente da Casa. “Ele é o presidente e é quem decide. Só ele pode responder”, declarou.

“TRANSPARÊNCIA É COMPROMISSO DA CMC”, DIZ CÂMARA

Apesar das críticas, a Câmara Municipal de Cerejeiras divulgou, por meio de sua página no Facebook, os projetos aprovados na sessão ordinária, embora seja contraditório afirmar que “a transparência é um compromisso da Câmara Municipal de Cerejeiras (CMC) com você” sem garantir uma comunicação clara e contínua sobre todas as etapas do processo.

MANTÉM SILÊNCIO

Mais uma vez e cumprindo com o papel jornalístico, a reportagem do Extra de Rondônia tentou contato com Selso Lopes para obter sua versão, mas não obteve resposta até o momento.

Para os críticos, a decisão do presidente contraria a legislação municipal e viola princípios elementares da administração pública, como legalidade, publicidade e transparência, limitando o amplo acesso da população às informações sobre os assuntos legislativos e os atos dos vereadores.