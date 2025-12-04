CEREJEIRAS: Município rebate declarações e prefeito diz que filho de idosa tinha conhecimento de notificações

Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, 4, a prefeitura de Cerejeiras rebateu informações e esclareceu um fato envolvendo a idosa Divina Alves da Silva, que, junto com o filho, Valteci Barbosa da Silva, divulgaram um vídeo denunciando o bloqueio de conta bancária por dívida com o Município relacionada à taxa de coleta de lixo, o que gerou polêmica nesse município (leia mais AQUI).

Na nota, a prefeitura informou que a idosa foi notificada pela prefeitura sobre os débito de IPTU dos anos de 2019 a 2023, sem que houvesse manifestação para negociação.

No dia 04 de abril de 2024, ocorreu a citação oficial recebida por Valteci, momento em que foi orientado a efetuar o pagamento em 5 dias ou apresentar defesa, o que não aconteceu. Ele só apareceu na prefeitura em 4 de novembro de 2025, após o bloqueio judicial.

Ao Extra de Rondônia, o prefeito Sinésio José apresentou a cronologia dos fatos e afirma que a questão deve ser resolvida. “Ele tinha conhecimento das notificações da prefeitura e do Fórum. Se ele tivesse ido à prefeitura, quando recebeu essa notificação, essa dívida teria sido parcelada e resolvia o problema, sem o bloqueado da conta de sua mãe”, disse o mandatário municipal, que assumiu a administração do município em 1º de janeiro de 2025.

>>> LEIA, ABAIXO, O ESCLARECIMENTO NA ÍNTEGRA: