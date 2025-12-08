Motorista grava vídeo após acidente entre Vilhena e Comodoro e relata momentos de tensão

Na manhã de domingo, 7 de dezembro de 2025, um acidente foi registrado na BR-174, entre Vilhena e Comodoro (leia mais AQUI).

Minutos após a colisão, o motorista de um dos veículos envolvidos gravou um vídeo para relatar o que havia acontecido e mostrar a situação do local.

Nas imagens, o condutor aparece visivelmente abalado e descreve o momento do impacto, relatando o susto e a tensão vivida durante o acidente.

O vídeo também registra o estado da via e a movimentação no entorno logo após a batida.

Apesar de estar assustado, o motorista afirmou que conseguiu sair do veículo e pedir ajuda. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência e prestar auxílio aos envolvidos.

>>>Vídeo: