Anselmo de Jesus defende articulação partidária e afirma que bancada federal deixou de priorizar pautas estratégicas para RO

O ex-deputado federal Anselmo de Jesus, que participou de evento político na manhã deste sábado, 13, em Vilhena (leia mais AQUI), concedeu entrevista ao Extra de Rondônia onde comentou o atual cenário político de Rondônia e do país, a atuação da bancada federal e a importância da organização partidária para as próximas eleições.

Durante a entrevista, Anselmo destacou a avaliação de que Rondônia enfrenta um momento de fragilidade na representatividade política em Brasília, especialmente no campo democrático.

Segundo ele, o atual contexto exige diálogo, articulação e união entre diferentes partidos para a construção de um projeto político mais amplo. “Este é o momento de juntar os partidos, organizar as forças políticas e dialogar. Sozinhos, nenhum partido consegue avançar. É preciso construir uma frente com volume político para disputar temas como bem-estar social, salário e políticas públicas”, afirmou.

ARTICULAÇÃO E FRENTE DEMOCRÁTICA

Anselmo de Jesus ressaltou que o período atual é marcado por articulações e preparações para o próximo processo eleitoral. De acordo com ele, a construção coletiva permitirá identificar lideranças e consolidar projetos que possam apresentar alternativas ao eleitorado.

O ex-parlamentar também mencionou que, em sua avaliação, a atual bancada federal de Rondônia deixou de priorizar pautas estratégicas para o estado. Segundo ele, governos anteriores não conseguiram consolidar investimentos estruturantes, o que abre espaço para uma nova proposta política. “O momento é oportuno para enxergar além de um único partido. Hoje há uma compreensão maior de que é necessário dialogar com outras forças políticas e fortalecer a democracia”, destacou.

AVALIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL

Ao comentar sobre o atual funcionamento da Câmara dos Deputados, Anselmo de Jesus fez uma análise crítica do ambiente político nacional. Segundo ele, o Congresso enfrenta dificuldades relacionadas a conflitos internos e disputas que impactam o debate democrático.

Ele afirmou que há preocupação com pautas que, em sua avaliação, fragilizam instituições e desviam o foco de temas centrais para a população brasileira, como combate à fome, geração de empregos e garantia de direitos sociais. “O país vive um momento delicado, e é necessário reafirmar o compromisso com a democracia, com o diálogo e com a dignidade da população”, disse.

DEFESA DA DEMOCRACIA

Ao final da entrevista, Anselmo reforçou que considera a defesa da democracia uma missão coletiva. Para ele, o diálogo com a sociedade é fundamental para esclarecer informações, fortalecer a participação popular e promover políticas públicas voltadas às necessidades da população.

Segundo o ex-deputado, o debate político deve ocorrer dentro do campo democrático, com respeito às divergências e foco na construção de soluções para o desenvolvimento de Rondônia e do Brasil.