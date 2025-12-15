POLÊMICA: Câmara confirma votação de projeto que aumenta valores de diárias para vereadores nesta segunda-feira em Cerejeiras

Através das redes sociais, a Câmara de Cerejeiras confirmou, para a sessão ordinária desta segunda-feira, 15 de dezembro, a apreciação e votação do Projeto de Resolução nº 005/2025, que propõe alterações nos valores das diárias pagas a vereadores e servidores da Casa de Leis.

Sem transmissão ao vivo pela internet, a Câmara convidou os moradores a participarem da sessão, que inicia às 19h.

A proposta tem gerado forte repercussão e mobilização popular no município, com o anúncio de um “panelaço” como forma de protesto contra o aumento (leia mais AQUI).

Para a aprovação, a Mesa Diretora do Legislativo justificou “urgência” na apresentação do projeto, o que tem causado debates e preocupações na comunidade (leia mais AQUI).

Espera-se uma grande presença da população na Câmara na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, motivada pela insatisfação com a possível majoração das diárias, especialmente diante de críticas ao uso de recursos públicos.

A equipe de reportagem do Extra de Rondônia continuará acompanhando os desdobramentos da votação e a mobilização popular em Cerejeiras. Confira a pauta na íntegra AQUI.

VALORES

Atualmente, os valores das diárias que os vereadores recebem são de R$ 500,00 para deslocamentos dentro do Estado de Rondônia e R$ 900,00 para viagens a outros Estados do Brasil. Com a proposta de alteração, esses valores passariam a ser de R$ 800,00 e R$ 1.200,00, respectivamente. Além disso, o projeto prevê um valor de 450 dólares para diárias internacionais.