Veja detalhes da prisão de casal de empresários após intimidação e desacato em Colorado

Na manhã de domingo, 4 de janeiro de 2026, uma ocorrência de ameaça, intimidação e desacato mobilizou a Polícia Militar em Colorado do Oeste (leia mais AQUI e AQUI).

A ação teve início após a Polícia Civil informar que uma vítima havia registrado queixa contra um homem que estaria utilizando uma caminhonete preta para intimidar familiares.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o suspeito teria ido até a residência da vítima e de seu pai, onde passou a acelerar o veículo bruscamente por diversas vezes como forma de coação.

O mesmo comportamento foi repetido em frente à casa da sogra da vítima. Vídeos apresentados aos policiais confirmaram as manobras de intimidação. Familiares relataram grande temor, suspeitando inclusive que o autor pudesse estar armado.

Durante patrulhamento pela Avenida Juruá, os militares localizaram o veículo nas proximidades de um estabelecimento comercial de propriedade da vítima. Ao receber ordem de parada, o condutor desembarcou com ânimo alterado e passou a desacatar a guarnição, afirmando que o trabalho policial era uma “palhaçada”.

Em revista pessoal e veicular, os policiais encontraram: um canivete de 8 cm no bolso do suspeito, um facão de 40 cm ao lado do banco do motorista e uma faca de 20 cm também no interior do veículo.

Diante do desacato e da posse das armas brancas, foi dada voz de prisão ao homem. Ele se recusou a entrar na viatura, sendo necessário o uso de algemas e força progressiva para contê-lo.

No momento da detenção, a esposa do suspeito também passou a desacatar a equipe policial com xingamentos. Ela também recebeu voz de prisão e, devido à resistência em ser conduzida, precisou ser algemada.

O casal foi entregue na Unidade de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência e as providências da Justiça.