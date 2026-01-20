SEM SOLUÇÃO: vereador quer entender motivo de atraso salarial de 60 dias de médicos e outros profissionais no HR de Vilhena

O vereador Samir Ali (MDB), em vídeo divulgado nas redes sociais, voltou a abordar um assunto que tem gerado polêmica nas últimas semanas em Vilhena: o atraso nos salários de médicos e outros profissionais do Hospital Regional (HR), que já se estende desde novembro.

O caso foi inicialmente denunciado pelo presidente da Câmara Municipal, Celso Machado (PL), e ganhou repercussão na imprensa estadual. Além disso, a Santa Casa de Chavantes, responsável pela administração da saúde municipal, chegou a divulgar uma nota oficial, mas sem esclarecer os motivos que têm causado o atraso salarial (leia mais AQUI e AQUI ).

Para Samir, entretanto, ainda não há nenhuma solução para o problema que se estende há quase 60 dias.

“Não estou aqui para apontar o dedo. Mas precisamos trazer luz aos fatos; precisamos entender o motivo desse atraso. Não precisamos de desafios, intrigas ou brigas ou qualquer coisa do tipo. O que precisamos é uma solução para resolver, de fato, essa situação”, analisou. Assista ao vídeo AQUI.