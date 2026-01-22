COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

FIAT TITANO RANCH – PSV CACOAL

Empresário José Ricardo Linhares adquiriu no final de ano na PSV FIAT em Cacoal/RO, uma linda TITANO RANCH Turbo Diesel 2.2 4X4, com uma potência que empolga, eficiência que surpreende e direção que conquista. O novo motor entrega desempenho de sobra, com o conforto da direção elétrica. VISITE, AGENDE e faça um TEST DRIVE nas concessionárias PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia

SICOOB FRONTEIRAS – RO/MT/MS

Nascida em Cacoal/RO, o SICOOB FRONTEIRAS foi a primeira cooperativa de crédito fundada no município, e escreve uma trajetória marcada pelo crescimento sustentável e pela confiança de seus cooperados, com mais de 26 anos de atuação em 22 municípios nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segue fortalecendo seu propósito de conectar pessoas para promover prosperidade. Na foto o presidente Carlos Alberto Biazi

ROTEIRO DE VIAGENS – MILHAS Viagens e Turismo

Em Cacoal/RO, em uma de minhas visitas para a amiga empresária Alessandra Stecca CEO da empresa MILHAS VIAGENS E TURISMO com consultorias de roteiros inesquecíveis, onde cada viagem é mais do que um destino. É confiança, troca e o privilégio de caminhar junto em capítulos importantes da vida de cada cliente da MILHAS Viagens e Turismo é o que afirma a dinâmica empresária

CASA & DECORAÇÃO / DIMARE CACOAL

Registrei os empresários Otávio Foli e Wesley Garcia sócios proprietários da CASA & DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, com 26 ANOS em Cacoal a mais completa no estado de Rondônia, e DIMARE Cacoal de móveis planejados que conta com uma grande equipe de arquitetos e projetistas altamente capacitados, para desenvolver os projetos de acordo com o desejo de seu cliente

CASA & DECORAÇAO

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Sua atenciosa equipe de consultoras de vendas é capacitada para proporcionar um atendimento personalizado ao cliente. Na foto o sócio proprietário Wender Garcia

AMIGOS DE LONGA DATA

O médico anestesista Luiz Alberto Borges e sua esposa Nereide Alves Cruz que residem em Cacoal/RO, recentemente visitaram em Monte Santo/MG os amigos médico anestesista Vital Paulino da Costa Sobrinho e sua esposa Sophia Campos