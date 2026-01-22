Comerciante mobiliza campanha de arrecadação de material escolar e prepara ação para o Dia das Mães em Vilhena

A comerciante Lucicleide Lopes, conhecida como Cleide Lopes, realiza mais uma campanha solidária de arrecadação de material escolar destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social em Vilhena.

A ação acontece no Bairro Assossete e é desenvolvida há mais de dez anos, com foco no apoio a crianças e famílias carentes da região.

Proprietária do Mercado Rei Davi, Cleide arrecada cadernos, lápis, borrachas, mochilas, uniformes escolares e outros itens relacionados à educação. Materiais de segunda mão também podem ser doados, desde que estejam em boas condições de uso.

O ponto de entrega das doações é o Mercado Rei Davi, localizado na Rua 8501, número 721, no Bairro Assossete. Pessoas que não conseguem levar as doações até o local podem entrar em contato diretamente com a comerciante para combinar a retirada.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Cleide informou que a campanha de material escolar solidário é realizada anualmente e faz parte de um conjunto de ações sociais voltadas principalmente aos bairros mais carentes de Vilhena.

Após o encerramento da arrecadação de material escolar, a comerciante informou que já iniciará a mobilização para a realização da primeira festa do Dia das Mães no bairro, ampliando as ações comunitárias.

Interessados em contribuir com a campanha podem entrar em contato pelo telefone (69) 9225-1774, falando diretamente com Cleide Lopes.