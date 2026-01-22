Delegado Camargo cobra transparência no remanejamento de sargentos da PM

O deputado estadual Delegado Camargo reforçou sua atuação em defesa da segurança pública de Rondônia ao protocolar uma indicação oficial ao Governo do Estado, solicitando informações detalhadas sobre o remanejamento de policiais militares que concluíram o curso de formação de sargentos.

O pedido foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, e tem como objetivo esclarecer os critérios legais, administrativos e operacionais adotados na redistribuição desses profissionais após a conclusão do curso, etapa considerada estratégica tanto para a carreira militar quanto para a organização do efetivo da Polícia Militar.

Na indicação, o parlamentar questiona qual foi o fundamento legal utilizado para o remanejamento, quais critérios objetivos definiram as localidades de destino, quantos sargentos foram transferidos, com detalhamento das unidades de origem e de destino, e se as movimentações possuem caráter temporário ou definitivo. O deputado também indaga se houve possibilidade de manifestação prévia ou de escolha por parte dos servidores envolvidos.

Ao justificar a iniciativa, Delegado Camargo destaca que a conclusão do curso de formação de sargentos representa um momento crucial na trajetória profissional dos policiais militares, estando diretamente relacionada à valorização funcional, à progressão na carreira e à adequada distribuição do efetivo nas unidades operacionais do estado.

Segundo o deputado, transferências realizadas sem critérios claros e transparentes podem gerar impactos significativos não apenas no âmbito funcional, mas também na vida familiar e social dos servidores, além de possíveis reflexos negativos na eficiência do serviço de segurança pública prestado à população.

Na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Delegado Camargo ressalta que a solicitação de informações está amparada na Constituição Estadual e no Regimento Interno da Casa, que atribuem ao Poder Legislativo a competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, especialmente em áreas sensíveis como a segurança pública.

A iniciativa reforça o posicionamento do parlamentar em defesa da transparência administrativa, da valorização dos profissionais da segurança e da boa gestão do efetivo policial, pontos considerados essenciais para o fortalecimento da Polícia Militar e para o enfrentamento efetivo da criminalidade em Rondônia.ind_15487-26 (2)