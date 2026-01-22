Dra. Taíssa participa da inauguração do Terminal Rodoviário de Itapuã do Oeste

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou, na terça-feira (20), da cerimônia de inauguração do novo Terminal Rodoviário do município de Itapuã do Oeste, atendendo a convite do prefeito Nei Martins (Avante). O evento reuniu autoridades locais, vereadores e representantes da comunidade, marcando um importante avanço na infraestrutura e na mobilidade urbana da cidade, que possui cerca de 10 mil habitantes. Entre os presentes, destaque para a vereadora Kenia Carvalho (PL), parceira política da deputada, que acompanhou de perto toda a trajetória da demanda.

Intermediação decisiva junto à AGERO

A participação da deputada Dra. Taíssa foi fundamental para que o projeto saísse do papel. A parlamentar intermediou, junto à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (Agero), orgão estadual responsável por regular, controlar e fiscalizar a prestação de serviços públicos que foram transferidos para o setor privado através de concessões, permissões ou autorizações no estado de Rondônia.

O pedido para a homologação do terminal rodoviário de Itapuã do Oeste, através da Indicação Parlamentar Nº 1816/2023 e solicitação de informações do andamento da homologação do terminal, através do Requerimento Nº 881/2024. A solicitação foi atendida, dando início a todo o trâmite técnico e administrativo em parceria com a Prefeitura Municipal, culminando na inauguração oficial nesta semana.

Segundo a deputada, a demanda chegou ao seu gabinete ainda antes de a vereadora Kenia Carvalho (PL) assumir o mandato. “Foi um pedido legítimo, construído com diálogo e compromisso. Trabalhamos junto à AGERO para garantir que o município tivesse seu terminal homologado e em pleno funcionamento, assegurando dignidade, segurança e organização no transporte para a população”, destacou.

Desenvolvimento e respeito ao cidadão

Com a inauguração do terminal, o município passa a contar também com a instalação de uma agência da empresa Eucatur no local, ampliando a oferta de serviços, facilitando a compra de passagens e fortalecendo a integração de Itapuã do Oeste com outros municípios e estados.

O novo terminal representa mais conforto para passageiros, melhores condições de trabalho para profissionais do transporte e fortalecimento da economia local. Para Dra. Taíssa, a entrega simboliza a força da atuação parlamentar em parceria com lideranças municipais e órgãos do Estado.

“Esse é o resultado de quando a política é feita com responsabilidade e foco nas pessoas. A inauguração do Terminal Rodoviário consolida um novo momento para Itapuã do Oeste e reforça o compromisso da deputada Dra. Taíssa Sousa com o desenvolvimento dos municípios rondonienses, por meio de ações concretas e articulação institucional eficaz.