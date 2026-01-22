Facebook Instagram
quinta-feira, 22 de janeiro de 2026.

Golpe do falso gerente causa prejuízo de quase R$ 50 mil em Chupinguaia

Vítima acreditou estar cancelando transações indevidas e acabou confirmando transferências via PIX
Imagem: Ilustrativa

Um morador de Chupinguaia procurou a Polícia Militar na noite de quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, após perceber que havia sido vítima de um golpe aplicado por meio do aplicativo WhatsApp.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que recebeu mensagens de uma pessoa que utilizava nome e fotografia semelhantes aos do gerente da instituição bancária onde mantém conta.

O interlocutor alegou a existência de agendamentos suspeitos de transferências via PIX e demonstrou conhecimento sobre o histórico de movimentações financeiras, incluindo operações legítimas.

Confiando nas informações repassadas e acreditando estar cancelando transações indevidas, o homem acabou confirmando seis transferências via PIX, que somaram cerca de R$ 49 mil. Ao perceber a fraude, contestou imediatamente as operações pelo aplicativo bancário e acionou a Polícia Militar.

Segundo o registro, apenas um valor simbólico foi estornado até o momento. A guarnição orientou a vítima quanto às medidas cabíveis na esfera bancária e policial, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pela investigação do caso.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.