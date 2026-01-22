Golpe do falso gerente causa prejuízo de quase R$ 50 mil em Chupinguaia

Um morador de Chupinguaia procurou a Polícia Militar na noite de quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, após perceber que havia sido vítima de um golpe aplicado por meio do aplicativo WhatsApp.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que recebeu mensagens de uma pessoa que utilizava nome e fotografia semelhantes aos do gerente da instituição bancária onde mantém conta.

O interlocutor alegou a existência de agendamentos suspeitos de transferências via PIX e demonstrou conhecimento sobre o histórico de movimentações financeiras, incluindo operações legítimas.

Confiando nas informações repassadas e acreditando estar cancelando transações indevidas, o homem acabou confirmando seis transferências via PIX, que somaram cerca de R$ 49 mil. Ao perceber a fraude, contestou imediatamente as operações pelo aplicativo bancário e acionou a Polícia Militar.

Segundo o registro, apenas um valor simbólico foi estornado até o momento. A guarnição orientou a vítima quanto às medidas cabíveis na esfera bancária e policial, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pela investigação do caso.