Ieda Chaves destina recurso para veículo da Associação Vaso de Alabastro em Porto Velho

Reforçando seu compromisso com a ressocialização e o impacto social, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou uma emenda parlamentar para a aquisição de um veículo novo para a Associação Vaso de Alabastro, em Porto Velho. O investimento, superior a R$ 47 mil, beneficiará o acolhimento de egressos do sistema prisional que buscam capacitação profissional e reintegração à sociedade.

Em seu discurso, marcado pela emoção, na sede da entidade localizada na zona sul da capital, na última terça-feira (20), a parlamentar lembrou de sua atuação social, desenvolvida há longos anos. “Eu acho que isso me emociona porque é um trabalho onde a gente realmente transforma vidas. A gente pega aquela pessoa que está esquecida pela sociedade, que tem um potencial e precisa apenas que alguém dê a mão e a direcione”, afirmou Ieda Chaves.

Em outro momento, Ieda Chaves destacou a diferença feita na vida do indivíduo, da família e da sociedade como um todo. Um dos exemplos é o projeto “Cidade Limpa”, executado pela entidade, que reaproveita resíduos da construção civil e do vidro, transformando-os em renda e produtos úteis para a cidade, como artefatos de concreto. A iniciativa reduz a criminalidade e gera impacto social positivo.

“Um projeto desse, que tira o lixo e transforma em luxo não tem nada melhor. O mínimo que um ser humano precisa é de dignidade, de ter onde trabalhar, passar o seu dia sendo produtivo e ter um ambiente salubre para comer, dormir e criar seus filhos”, acrescentou a deputada.

Expansão

Conforme destaca o presidente da associação, pastor Delmo da Silva Santos, o recurso da emenda foi fundamental para a expansão da iniciativa. “Deus me revelou a necessidade de trabalhar na reintegração social de reeducandos egressos do sistema prisional. Iniciamos esse trabalho em 2018 e, desde então, mais de 100 pessoas já passaram por aqui e foram reinseridas na sociedade”, disse.

Santos informou ainda que o veículo será usado na coleta de materiais recicláveis, no transporte dos participantes e na ampliação das atividades do projeto em Porto Velho, que ocorre em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Serviço

A Associação Vaso de Alabastro funciona na Rua Magno Asolino, 239, bairro Conceição. Neste mesmo local, em espaço público, está sendo implantada a fábrica de reciclagem e pré-moldados, com apoio do Afya Centro Universitário Porto Velho e da Universidade Federal de Rondônia (Unir).



