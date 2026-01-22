PM prende suspeitos por tráfico de drogas no bairro Cidade Verde II em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha realizou uma ação em uma residência localizada na Rua 102-24, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena, após informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes, com intensa movimentação de usuários e possíveis ligações com facções criminosas.

Durante a observação do local, a guarnição percebeu a chegada de um indivíduo em uma motocicleta. Ao se aproximarem da residência, os policiais notaram movimentação suspeita e correria no interior do imóvel, inclusive com alguém pulando o muro nos fundos. Em seguida, o morador autorizou a entrada da equipe policial.

No interior da casa, além do proprietário, havia outro homem, que relatou aos policiais ter ido ao local para adquirir droga, afirmando que já havia feito uso anteriormente e que pretendia consumir novamente.

Durante as buscas, foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, aparentando ser maconha e cocaína, escondidas em vários cômodos da residência, além de grande quantidade de embalagens plásticas utilizadas para fracionamento da droga. Com o morador, os policiais localizaram mais porções do entorpecente escondidas na roupa íntima. No imóvel também foi apreendida uma munição calibre .22.

Ainda durante a ocorrência, foi localizada uma balança de precisão no quintal de uma residência vizinha, arremessada pelo suspeito ao perceber a chegada da polícia. Também foi encontrada uma quantia em dinheiro em espécie.

Ainda segundo informação, o morador utilizava tornozeleira eletrônica e já cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas, sendo reincidente na prática. Ambos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.