quinta-feira, 22 de janeiro de 2026.

Resgate de cachorrinha presa em galeria pluvial mobiliza força-tarefa no bairro Cohab, em Vilhena

Mobilização virtual contribuiu para ampliar alcance do pedido de ajuda e reforçar necessidade de ação conjunta
Caso da cachorrinha ganhou repercussão nas redes sociais / Foto: Divulgação

Uma operação de resgate mobilizou Bombeiros, servidores da Secretaria Municipal de Obras (Semosp), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o vereador Jander Rocha e moradores, após uma cachorrinha permanecer por quatro dias presa em uma galeria pluvial no bairro Cohab, em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, onde moradores divulgaram vídeos e relatos sobre os latidos do animal vindos do interior da rede pluvial.

A mobilização virtual contribuiu para ampliar o alcance do pedido de ajuda e reforçar a necessidade de uma ação conjunta para o resgate.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, devido à complexidade da situação, foi necessária a utilização de uma retroescavadeira, além da retirada de partes das manilhas, para possibilitar o acesso ao local onde a cachorrinha estava presa. As equipes atuaram de forma coordenada para garantir a segurança do animal e dos envolvidos na operação.

O trabalho contou ainda com o apoio direto de moradores da região, que acompanharam as ações e auxiliaram na logística do resgate. A atuação integrada dos órgãos públicos e da comunidade foi decisiva para o desfecho da ocorrência.

Após o resgate, autoridades reforçaram o alerta sobre a importância de cuidados por parte dos tutores de animais, especialmente em áreas urbanas com redes pluviais abertas ou de fácil acesso, a fim de evitar novos incidentes semelhantes.

 

