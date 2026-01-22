Ronco e Respiração Oral em Crianças: sinais de alerta que os pais não devem ignorar

O ronco infantil e o hábito de respirar pela boca são frequentemente vistos como algo normal ou passageiro.

No entanto, esses sinais podem indicar problemas de saúde que merecem atenção médica, especialmente quando persistem no dia a dia da criança.

Segundo o Dr. Raul Aureliano, médico otorrinolaringologista, o ronco em crianças não é considerado normal quando ocorre com frequência.

“Diferente dos adultos, o ronco infantil geralmente está associado a alguma obstrução das vias aéreas”, explica.

Por que a criança ronca ou respira pela boca?

As causas mais comuns incluem:

Aumento das amígdalas e adenóides

Rinites alérgicas frequentes

Desvio de septo (em menor frequência)

Infecções respiratórias recorrentes

Quando a passagem do ar pelo nariz fica prejudicada, a criança passa a respirar pela boca, inclusive durante o sono.

Quais os prejuízos da respiração oral? Vários!

Respirar pela boca pode trazer impactos importantes no desenvolvimento infantil, como:

Sono agitado e não reparador

Sonolência e dificuldade de concentração na escola

Irritabilidade e alterações de comportamento, inclusive na escola

Alterações no crescimento facial e na arcada dentária

Maior risco de infecções respiratórias

Risco de alterações auditivas, como surdez

Altera a rotina da família (mães deixam de trabalhar pois o filho falta muito a escola devido às infecções frequentes) e até da criança.

“Crianças que dormem mal tendem a apresentar queda no rendimento escolar e no desenvolvimento cognitivo”, destaca o Dr. Raul.

Quando procurar um especialista?

Os pais devem buscar avaliação médica quando observarem:

Ronco frequente

Respiração pela boca durante o dia ou à noite

Pausas na respiração durante o sono

Babar excessivamente ao dormir

Sono inquieto ou cansaço ao acordar

Enurese noturna (ainda ‘faz xixi na cama’)

O diagnóstico precoce permite um tratamento mais simples e eficaz, evitando complicações futuras.

Tratamento e acompanhamento

O tratamento depende da causa e pode envolver controle de alergias, acompanhamento clínico, fonoaudiologia ou, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos. O mais importante é a avaliação individualizada.

“O cuidado com a respiração da criança é um investimento direto na saúde, no aprendizado e na qualidade de vida”, finaliza o Dr. Raul Aureliano.

