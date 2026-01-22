Ronco e Respiração Oral em Crianças: sinais de alerta que os pais não devem ignorar

O ronco infantil e o hábito de respirar pela boca são frequentemente vistos como algo normal ou passageiro.
No entanto, esses sinais podem indicar problemas de saúde que merecem atenção médica, especialmente quando persistem no dia a dia da criança.
Segundo o Dr. Raul Aureliano, médico otorrinolaringologista, o ronco em crianças não é considerado normal quando ocorre com frequência.
“Diferente dos adultos, o ronco infantil geralmente está associado a alguma obstrução das vias aéreas”, explica.
Por que a criança ronca ou respira pela boca?
As causas mais comuns incluem:
- Aumento das amígdalas e adenóides
- Rinites alérgicas frequentes
- Desvio de septo (em menor frequência)
- Infecções respiratórias recorrentes
Quando a passagem do ar pelo nariz fica prejudicada, a criança passa a respirar pela boca, inclusive durante o sono.
Quais os prejuízos da respiração oral? Vários!
Respirar pela boca pode trazer impactos importantes no desenvolvimento infantil, como:
- Sono agitado e não reparador
- Sonolência e dificuldade de concentração na escola
- Irritabilidade e alterações de comportamento, inclusive na escola
- Alterações no crescimento facial e na arcada dentária
- Maior risco de infecções respiratórias
- Risco de alterações auditivas, como surdez
- Altera a rotina da família (mães deixam de trabalhar pois o filho falta muito a escola devido às infecções frequentes) e até da criança.
“Crianças que dormem mal tendem a apresentar queda no rendimento escolar e no desenvolvimento cognitivo”, destaca o Dr. Raul.
Quando procurar um especialista?
Os pais devem buscar avaliação médica quando observarem:
- Ronco frequente
- Respiração pela boca durante o dia ou à noite
- Pausas na respiração durante o sono
- Babar excessivamente ao dormir
- Sono inquieto ou cansaço ao acordar
- Enurese noturna (ainda ‘faz xixi na cama’)
O diagnóstico precoce permite um tratamento mais simples e eficaz, evitando complicações futuras.
Tratamento e acompanhamento
O tratamento depende da causa e pode envolver controle de alergias, acompanhamento clínico, fonoaudiologia ou, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos. O mais importante é a avaliação individualizada.
“O cuidado com a respiração da criança é um investimento direto na saúde, no aprendizado e na qualidade de vida”, finaliza o Dr. Raul Aureliano.
