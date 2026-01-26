Em resposta ao EXTRA, concessionária informa que substituição de poste será nesta segunda-feira, em Vilhena

Em nota encaminhada à redação do Extra de Rondônia, a Energisa, concessionária responsável pela distribuição, comercialização e soluções em energia elétrica em todos os 52 municípios de Rondônia, informou que a substituição do poste localizado no bairro Bodanese, ocorrerá nesta segunda-feira, 26, em Vilhena.

A nota é uma resposta à matéria publicada no site, que alertava para o risco do referido poste, cuja estrutura foi danificada após ser atingido por uma carreta (leia mais AQUI).

Segundo a Energisa, será necessário realizar o desligamento temporário da energia elétrica nas áreas próximas ao local, com duração estimada de aproximadamente cinco horas.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: