VÍDEO: Polícia Civil revela detalhes de prisão de autor de maus-tratos em Vilhena; cachorra tem câncer e iniciará tratamento

A Polícia Civil de Rondônia prendeu, no final da tarde desta quarta-feira, 28, o autor do crime de maus-tratos contra um cão no município de Vilhena (leia mais AQUI).

A ação ocorreu após denúncias recebidas informando a situação de violência sofrida pelo animal (assista aos vídeos o final da matéria).

Diante das informações, os policiais civis realizaram diligências e conseguiram localizar o autor do delito. No local, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

O animal, vítima dos maus-tratos, foi resgatado e encaminhado para receber os cuidados necessários, ficando sob responsabilidade dos órgãos competentes para avaliação veterinária e demais providências.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio de denúncias, para combater esse crime tão repugnante contra animais.

ANIMAL TEM CÂNCER

Ao Extra de Rondônia, a delegada Solângela Barros, titular da Delegacia Regional em Vilhena, informou que, após avaliação veterinária realizada por um profissional que presta serviços à prefeitura, foi constatado que a cachorra está com câncer, e que já iniciará o tratamento contra a doença.