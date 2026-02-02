Americana Modas promove “Mega Liquidação Anual de Calçados” a partir desta quarta-feira em Vilhena

A rede varejista Americana Modas inicia, nesta quarta-feira, 4, a “Mega Liquidação Anual de Calçados”, campanha promocional que oferece descontos entre 30% e 50% em diversos modelos.

A ação tem início às 7h e contempla as linhas masculina, feminina e infantil, Durante o período da campanha, as compras poderão ser parceladas em até cinco vezes, no crediário ou cartão de crédito.

Segundo informações, a iniciativa integra o calendário anual de promoções e tem como objetivo a renovação de estoque, aliada à oferta de condições comerciais diferenciadas aos consumidores.

A liquidação reúne uma ampla variedade de marcas e modelos, atendendo a diferentes estilos e faixas etárias. A Americana Modas destaca que os percentuais de desconto variam conforme o produto e que as ofertas são válidas enquanto durarem os estoques.