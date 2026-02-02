Condutora embriagada é presa após trafegar em alta velocidade e parar veículo no meio da via em Vilhena

Uma mulher foi presa por embriaguez ao volante durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no cruzamento com a Rua Júlio Kzyzanoski, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a condutora dirigia um veículo Montana em velocidade incompatível com a via e, ao se aproximar do cruzamento, parou no meio da pista, obstruindo o trânsito. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a ação, a motorista apresentou sinais evidentes de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala arrastada, olhos avermelhados, odor etílico e desorientação. Questionada, ela admitiu ter ingerido bebida alcoólica e informou que pretendia adquirir mais.

A condutora foi convidada a realizar o teste do etilômetro, porém recusou, exercendo o direito constitucional. Mesmo assim, diante dos sinais constatados, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O veículo não foi removido ao pátio, sendo liberado a um condutor habilitado.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.