Ex-vereador José Roberto aceita convite e é pré-candidato a deputado federal em Rondônia

As articulações políticas para as eleições de 2026 seguem movimentando a região central de Rondônia, com novas projeções eleitorais ganhando espaço no cenário estadual.

Após uma reunião com lideranças políticas, realizada no município de Cacoal, foi definida mais uma pré-candidatura à Câmara Federal, que conta com oito vagas destinadas ao estado.

Durante o encontro, foi feito o convite ao ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-secretário municipal de Saúde de Urupá, além de atual secretário de Saúde de Teixeirópolis, José Roberto de Souza, conhecido como Roberto da Saúde. O convite foi aceito pelo gestor.

Roberto da Saúde é filiado atualmente ao União Brasil, mas, conforme informações apuradas, já recebeu convites de outras legendas, dentro do processo de formação de chapas para o próximo pleito.

Nas eleições municipais do ano passado, José Roberto da Saúde obteve boa votação na disputa pela Prefeitura de Urupá e, por margem reduzida de votos, não conquistou a vitória. Atualmente, ele atua como secretário de Saúde de Teixeirópolis, integrando a gestão do prefeito Osmy Toledo e do vice-prefeito Darcy Gomes.

Com a confirmação da pré-candidatura, o nome de José Roberto da Saúde passa a integrar as projeções eleitorais para 2026, ampliando as movimentações políticas na região central de Rondônia e no cenário da disputa por vagas na Câmara dos Deputados.