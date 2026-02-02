Mulher é presa após desacatar policiais durante ocorrência em Vilhena

Na noite de domingo, 1º de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um imóvel localizado no bairro Cohab, em Vilhena, após denúncia de que uma mulher cadeirante estaria pedindo socorro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local, os policiais foram informados de que duas mulheres ingeriam bebida alcoólica e, por motivos ainda não esclarecidos, entraram em vias de fato. Uma das envolvidas fugiu antes da chegada da guarnição, permanecendo apenas a outra mulher no imóvel.

Durante a abordagem, a suspeita passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão e demonstrou resistência às ordens legais, sendo necessário o uso de força para contê-la.

As ofensas continuaram durante o deslocamento e também nas dependências da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Ainda conforme a ocorrência, uma criança de apenas 4 anos presenciou toda a situação. Diante da prisão da mãe, o Conselho Tutelar foi acionado, porém não compareceu até o encerramento do registro policial.

A mulher recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ela apresentava uma leve escoriação em um dos dedos do pé, supostamente decorrente da briga anterior, e testemunhas relataram que a suspeita teria consumido cerca de 17 garrafas de cerveja.