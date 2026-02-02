PM prende suspeito por tráfico e corrupção de menores em Vilhena

Na noite do último sábado, 31 de janeiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e corrupção de menores, durante patrulhamento de rotina em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu denúncia informando que um morador estaria utilizando menores de idade para a entrega de entorpecentes, além de promover festas em sua residência com a presença de adolescentes, ocasião em que seriam fornecidas drogas e bebidas alcoólicas.

Durante o patrulhamento, um homem foi abordado ao sair do imóvel denunciado, porém nada de ilícito foi encontrado, sendo ele orientado e liberado. Em seguida, o proprietário da residência foi abordado e, durante conversa com os policiais, confirmou que havia realizado festas no local com a presença de menores.

Com autorização do suspeito, a equipe entrou no imóvel e, durante a revista, encontrou cerca de 72 gramas de substância entorpecente semelhante à maconha, acondicionada em uma caixa de papelão. No local também foram encontradas diversas garrafas vazias de bebidas alcoólicas e embalagens de energéticos, indicando consumo frequente durante as festas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.