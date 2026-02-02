Facebook Instagram
segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026.

Polícia apura ataque cruel contra animal em distrito de Vilhena

Gato foi encontrado com ferimentos graves e caso foi registrado na Polícia Civil
Imagem: Ilustrativa

A Polícia Militar foi acionada na manhã do último sábado, 31 de janeiro de 2026, para atender uma ocorrência de maus-tratos contra animais na Rua 6, região central do distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a equipe policial constatou a veracidade da denúncia e encontrou um gato com ferimentos graves nas costas, compatíveis com golpe causado por instrumento perfurocortante, semelhante a facão.

No momento do atendimento, não foi possível identificar o autor do fato, permanecendo a autoria desconhecida. O tutor do animal informou que o gato raramente saía da residência e não apresentava comportamento agressivo, o que reforça a suspeita de ato intencional.

Ainda segundo o tutor, esta teria sido a segunda ocorrência semelhante registrada em menos de uma semana, envolvendo outro animal na mesma região.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pela investigação e adoção das providências legais cabíveis.

