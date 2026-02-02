Polícia reage a ameaça com faca em casa noturna e suspeito é baleado em Corumbiara

Na madrugada de domingo, 1º de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma casa noturna no município de Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a denúncia informava que um homem armado com uma faca teria ameaçado uma funcionária do local, que já estava fechado no momento do fato. O suspeito teria arrombado uma porta e invadido um quarto, fazendo ameaças.

Com a chegada da guarnição, o homem não acatou as ordens policiais para se render e, segundo a PM, manteve comportamento agressivo. Diante da resistência, foram efetuados disparos de munição antimotim, que não surtiram efeito. Em seguida, o suspeito teria avançado contra os policiais, sendo necessário o uso de arma de fogo para contê-lo.

O homem foi atingido na perna, imobilizado e socorrido para uma unidade de saúde do município, onde permaneceu sob observação médica. O suspeito já tem passagem por tentativa de homicídio.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.