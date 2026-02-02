PRF apreende quase 25 kg de droga durante fiscalização em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na noite deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, cerca de 24,74 quilos de entorpecente durante um comando estático realizado no km 1 da BR-364, em Vilhena.

A droga era transportada em um veículo de aplicativo.

Conforme informações repassadas pela PRF, durante a fiscalização dos equipamentos obrigatórios, os agentes perceberam um forte odor característico de maconha.

Ao vistoriarem o compartimento de carga do veículo, foram encontrados diversos tabletes de “skunk” escondidos em malas e caixas.

Após diligências, os policiais também localizaram outro condutor envolvido na ação criminosa, que fazia a escolta da carga ilícita.

Os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Vilhena, onde ficaram à disposição da Justiça, enquadrados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.