VÍDEO: homem é encontrado com corte profundo no pescoço em Vilhena

Um homem ainda não identificado foi encontrado ferido na manhã desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, em Vilhena, com um corte profundo no pescoço.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava deitada em um sofá velho em frente a um bar, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Parque São Paulo.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, onde passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde não foi divulgado.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do ataque nem sobre a autoria da agressão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.

>>>Vídeo abaixo foi desfocado: