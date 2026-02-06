PM apreende drogas e balança de precisão em residência no bairro Cidade Verde em Vilhena

Em desdobramento de uma ocorrência de tráfico de drogas registrada na noite de quinta-feira (5), a Polícia Militar apreendeu entorpecentes e materiais utilizados para a comercialização de drogas em uma residência localizada no bairro Cidade Verde, em Vilhena, na manhã desta sexta-feira (6). Leia mais (AQUI).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu informações de que havia grande quantidade de drogas em um imóvel na região e se deslocou até o endereço para averiguação.

No local, os policiais visualizaram um veículo ocupado por dois indivíduos, que estacionou em frente à residência, sendo realizada abordagem pessoal e veicular.

Durante a ação, foi encontrada uma porção de maconha com o condutor e, no interior do veículo, outras duas porções da mesma substância. Em seguida, os militares realizaram buscas na residência, onde localizaram diversas porções de maconha já fracionadas e prontas para a venda, além de porções de maior volume, um recipiente com mais entorpecente, embalagens vazias e duas porções de cocaína.

Sobre uma mesa, também foram apreendidas uma balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas. No quarto do imóvel, os policiais encontraram ainda uma placa de sinalização de trânsito pertencente ao patrimônio público, cuja posse não foi justificada, sendo apreendida por suspeita de origem ilícita.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 788 gramas de maconha e 28 gramas de cocaína. O veículo utilizado pelos envolvidos também foi encaminhado à unidade policial.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.