Policial vilhenense aposentado não acredita em versão do autor de brutal assassinato de professora em Porto Velho

O policial civil aposentado e atual vereador Wilson Tabalipa se manifestou sobre o assassinato da professora e escrivã da Polícia Civil Juliana Mattos de Lima Santiago, morta na sexta-feira, 6 de fevereiro, em Porto Velho.

Juliana atuou profissionalmente em Vilhena, onde trabalhou com Tabalipa durante o período em que ambos integravam a delegacia de Polícia Civil local.

Em declaração ao Extra de Rondônia, o vereador afirmou ter recebido a notícia com surpresa e tristeza.

Segundo ele, a vítima era conhecida pelo bom relacionamento com colegas de trabalho e pela atuação na comunidade. “É muito triste tudo isso. Eu acordei de manhã com essa notícia aí, não acreditando, estou digerindo ainda. Ela trabalhou aqui, muito gente boa, querida demais, da igreja”, declarou.

Ainda conforme Wilson Tabalipa, informações que circulam sobre o crime indicam que o autor teria alegado manter um relacionamento com a vítima, versão que, segundo o vereador, não condiz com a realidade apresentada até o momento (leia mais AQUI).

“Esse cara está mentindo e falando que tinha um relacionamento com ela. Parece que foi porque ela deu nota baixa pra ele, ele ficou revoltado e fez isso”, afirmou o parlamentar.

O CRIME

Juliana Mattos de Lima Santiago foi assassinada em Porto Velho, e o caso está sob investigação das autoridades competentes. As circunstâncias, a motivação e a dinâmica do crime seguem sendo apuradas pelos órgãos de segurança pública.

O assassinato da escrivã causou comoção entre colegas da Polícia Civil, servidores públicos e pessoas que conviveram com a vítima em diferentes cidades de Rondônia, incluindo Vilhena, onde ela atuou profissionalmente