TENSÃO: “Sopapos” verbais entre vereadores em caso polêmico expõe desunião e racha na Câmara de Vilhena

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Vilhena, realizada na noite de segunda-feira, 09, foi marcada por uma troca direta de acusações entre os vereadores Celso Machado (PL) e Jander Rocha (PODE).

O embate verbal ocorreu durante discussão relacionada à Santa Casa de Misericórdia Chavantes, gestora do Hospital Regional e UPA, e rapidamente elevou o tom no plenário.

O episódio evidenciou um clima de tensão entre parlamentares, contrastando com o discurso de união e consenso adotado no início da atual legislatura (leia mais AQUI).

DEBATE COMEÇOU COM CRÍTICAS E INSINUAÇÕES

A discussão teve início quando o vereador Jander Rocha utilizou a tribuna para defender a Santa Casa e o modelo de gestão da saúde adotado pela Chavantes no município.

Durante sua fala, ele citou o presidente da Câmara, Celso Machado, e afirmou que o colega estaria produzindo “vídeos sensacionalistas” com finalidade política, insinuando o fato de Celso ser pré-candidato a deputado estadual.

A declaração provocou reação imediata no plenário e deu início à troca de críticas entre os dois parlamentares.

RÉPLICA E ACUSAÇÕES DIRETAS

Ao pedir aparte e depois utilizar a tribuna, Celso Machado rebateu as declarações e negou que sua atuação tenha motivação eleitoral.

Durante o pronunciamento, o presidente da Câmara fez críticas à postura de Jander Rocha e afirmou que o colega “vai ao Hospital Regional apenas para fazer alisar o pessoal da Santa Casa e tomar café”, e não para acompanhar de forma efetiva a situação da unidade.

A fala aumentou o clima de confronto no plenário e foi classificada por Jander como desrespeitosa. O vereador respondeu afirmando que exerce o mandato com dedicação exclusiva e que realiza visitas às unidades de saúde dentro de sua função fiscalizatória.

Em outro momento do debate, Celso declarou: “Eu não vou no Regional tomar café, não. Eu vou lá para tentar resolver”, reforçando a crítica direta ao colega. Também afirmou que continuará se manifestando publicamente sobre o tema.

TROCA DE DECLARAÇÕES EXPÕE DIVISÃO

O embate seguiu com trocas de falas em tom elevado, evidenciando divergência pública entre os dois vereadores. A discussão ocorreu diante dos demais parlamentares e do público presente na sessão.

Ao final, Celso Machado publicou em suas redes sociais a íntegra de seu pronunciamento, reiterando que continuará exercendo o papel de fiscalização. Jander Rocha, por sua vez, manteve a defesa de sua atuação e da gestão da saúde.

CLIMA CONTRASTA COM DISCURSO INICIAL DE UNIÃO

No início da legislatura, vereadores utilizaram reiteradamente termos como “união”, “consenso” e “trabalho conjunto” para definir o momento político da Câmara de Vilhena. A discussão registrada na última sessão, no entanto, demonstrou um cenário de conflito aberto entre parlamentares.

O episódio repercutiu nas redes sociais e evidenciou um ambiente de divergência interna na Casa de Leis, em meio a debates sobre temas considerados sensíveis para o município.