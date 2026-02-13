Atendimento especializado, individualizado e com método exclusivo marcam atuação da Doutor Hérnia em RO

A franquia Doutor Hérnia está presente em Rondônia desde 2023, oferecendo tratamento conservador (sem cirurgia) para hérnia de disco.

No Estado, as unidades são administradas pelas empresárias Karla Simone e Adriana Louro, responsável pelas clínicas em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Rolim de Moura.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, foi informado que a rede possui mais de 12 anos de atuação no Brasil e tem matriz em Cascavel (PR). A implantação da marca em Rondônia teve início em março de 2023, no município de Vilhena, com posterior expansão para outros municípios da região.

De acordo com a empresária, os sócios fundadores da franquia são Dr. Laudelino Risso e Dr. André Pêgas, fisioterapeutas responsáveis pelo desenvolvimento da metodologia aplicada nas unidades. No nosso tratamento temos técnicas exclusivas no Brasil que trouxemos das mais renomadas instituições do mundo como: Harvard Medical School, Hospital Beth Israel, dentre outras. Somos referência no Brasil e América Latina no tratamento de coluna, sem cirurgia.

Karla declarou que o tratamento é conservador, não utiliza medicamentos e busca evitar procedimentos cirúrgicos. “A proposta é tratar a causa da dor, promovendo a reabsorção da hérnia de disco”, afirmou. Segundo ela, mais de 180 mil pessoas já foram tratadas pela metodologia desde a fundação da franquia.

Ainda conforme a franqueada, a rede conta atualmente com 324 unidades no Brasil e no exterior, incluindo Estados Unidos e Paraguai, reunindo mais de 600 fisioterapeutas.

Karla destacou ainda que a Doutor Hérnia já está presente em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e brevemente em Rolim de Moura. “Somos pioneiros no Estado, sendo a primeira unidade instalada em Vilhena e seguimos expandindo. Nosso objetivo é levar esse método para outras cidades de Rondônia, ampliando o acesso ao tratamento”, concluiu.

Ainda de acordo com os sócios, todos os casos são acompanhados por profissionais capacitados, com análise individualizada de exames e histórico clínico, buscando oferecer segurança e respaldo técnico durante o tratamento conservador.

