Campanha mobiliza doadores de sangue para jovem com leucemia em RO

Familiares e amigos de Dara Lenk Mendes, de 27 anos, estão mobilizando uma campanha urgente de doação de sangue em Rondônia.

Moradora de Ji-Paraná, a jovem enfrenta um quadro agravado de leucemia e necessita de doadores com urgência.

Atualmente, Dara está em tratamento no Hospital de Amor, em Porto Velho, onde recebe acompanhamento médico especializado. A mobilização busca sensibilizar a população para contribuir com doações que possam auxiliar diretamente no tratamento.

Dara possui tipo sanguíneo A positivo (A+) e pode receber doações dos tipos A+, A-, O+ e O-.

As doações podem ser realizadas no Hemocentro de Ji-Paraná ou na FHEMERON, em Porto Velho. Ao comparecer para doar, é necessário informar que a doação é destinada à paciente Dara Lenk Mendes.

Além da doação de sangue, a família pede apoio na divulgação da campanha, compartilhando as informações para que mais pessoas possam contribuir.

A doação de sangue é um procedimento seguro e pode ajudar diretamente pacientes que enfrentam doenças graves, como a leucemia. Mais informações podem ser obtidas diretamente nos hemocentros de Ji-Paraná e Porto Velho.