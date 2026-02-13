Colisão entre motocicletas é registrada na Avenida Paraná em Vilhena

Um acidente de trânsito com danos materiais foi registrado na tarde desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, duas motocicletas trafegavam no mesmo sentido da via, direção Alto Alegre/BR-364, quando ocorreu a colisão.

Conforme apurado no local, o condutor que seguia atrás não percebeu a redução de velocidade do veículo à frente e acabou colidindo na parte traseira da motocicleta, caracterizando colisão traseira.

Com o impacto, ambos os veículos tombaram sobre a pista de rolamento, assim como os condutores. O ponto de impacto foi identificado ao longo da via pública, compatível com a dinâmica apresentada pelos envolvidos.

Um dos motociclistas relatou dor no joelho esquerdo e recebeu oferta de atendimento por equipe do Corpo de Bombeiros, porém recusou de forma consciente.

Diante da ausência de lesões aparentes de maior gravidade e da recusa de atendimento médico, não houve acionamento de perícia técnica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.