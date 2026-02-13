Golpe com anúncio clonado de bicicleta elétrica causa prejuízo de R$ 2 mil em Vilhena

Na manhã de quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de estelionato na Rua Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante relatou que havia anunciado uma bicicleta elétrica pelo valor de R$ 4 mil em uma plataforma de rede social.

Posteriormente, foi contatado por um indivíduo que demonstrou interesse na compra, informando que o veículo seria destinado à esposa, ocasião em que combinaram o local para a entrega.

No ponto ajustado, uma mulher compareceu para buscar o produto e informou ter visualizado um anúncio da mesma bicicleta elétrica, porém ofertada por R$ 2 mil.

Segundo ela, o suposto vendedor alegou que o valor reduzido seria para custear tratamento de saúde e que enviaria uma pessoa de sua igreja para realizar a entrega.

Acreditando se tratar de uma negociação legítima, a vítima realizou a transferência bancária via Pix para a conta indicada pelo golpista.

O prejuízo só foi constatado quando o verdadeiro anunciante informou que não havia recebido qualquer valor, ficando evidenciado que a quantia foi direcionada a um terceiro desconhecido.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito utilizou o método conhecido como “clonagem de anúncio”, intermediando de forma fraudulenta a negociação entre as partes, criando uma falsa expectativa de compra e venda.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar o caso.