Homem aciona polícia e denuncia golpe após negociação de veículo em Vilhena

Na quinta-feira, 12 de fevereiro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Marques Henrique, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local, a vítima relatou aos policiais que havia negociado a compra de um veículo Toyota Etios HB XLS, entregando como parte do pagamento um Peugeot 206, além da quantia de R$ 2 mil em dinheiro.

Segundo informou, o suposto vendedor comprometeu-se a encaminhar posteriormente os termos contratuais para formalizar a transação.

Ainda conforme o relato, nesta mesma data o suspeito deixou o Peugeot 206 em frente à residência da vítima e, em seguida, pegou de volta o Toyota Etios, tomando rumo ignorado.

Após a retirada do automóvel, ele teria feito contato telefônico confirmando que havia buscado o veículo.

A situação aponta indícios de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, já que o acordo teria sido desfeito unilateralmente, causando prejuízo financeiro à vítima.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá apurar o caso.