Morador denuncia empréstimo de R$ 7,4 mil após repassar dados bancários em Chupinguaia

Um morador de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar na manhã de quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, para denunciar que pode ter sido vítima de fraude bancária.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou, que teria fornecido os dados de acesso de sua conta corrente a uma mulher que alegava precisar receber valores oriundos de um processo judicial.

De acordo com o registro, a solicitação teria sido intermediada por um colega de trabalho. Durante encontro na residência da suspeita, a mulher teria pedido os dados bancários sob a justificativa de instalar o aplicativo da instituição financeira em seu próprio aparelho celular para viabilizar o recebimento do suposto valor.

A vítima afirmou que foi orientada a não acessar a conta por determinado período, sob alegação de que isso poderia bloquear o sistema.

Após cerca de duas semanas sem consultar a conta, o homem informou que verificou a contratação de um empréstimo no valor aproximado de R$ 7.400, sem sua autorização.

Ao procurar a suspeita para esclarecimentos, recebeu a promessa de devolução do valor, o que, segundo ele, não ocorreu.

Ainda conforme o relato, ao buscar atendimento na agência bancária, foi informado de que não constava a saída do valor da conta, o que levanta a necessidade de apuração técnica sobre a movimentação financeira.

A vítima entregou à Polícia Militar um aparelho celular que teria recebido da suspeita como forma de pagamento parcial do financiamento relacionado ao empréstimo. O objeto foi apresentado para as providências cabíveis.

O denunciante declarou interesse em representar criminalmente contra a envolvida e afirmou ter conhecimento de outras possíveis vítimas com relatos semelhantes.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que deverá investigar os fatos.