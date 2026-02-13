Moradora denuncia omissão de cautela na guarda de animal em Vilhena

No final da tarde de quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua V4, no bairro COHAB, em Vilhena, relacionada à suposta omissão de cautela na guarda de animal doméstico.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha manteve contato com a solicitante, que relatou que o cão pertencente à vizinha estaria, de forma reiterada, pulando para o interior de seu quintal e permanecendo latindo durante longos períodos do dia, causando perturbação e transtornos à sua rotina.

A moradora também informou suspeitar que o animal não estaria recebendo os cuidados adequados, como alimentação suficiente ou espaço apropriado, o que poderia estar motivando o comportamento de evasão para imóveis vizinhos.

Ainda segundo o relato, na data dos fatos o cão voltou a invadir o quintal e permaneceu latindo de forma insistente.

A equipe policial realizou diligências para localizar a proprietária do animal e prestar as devidas orientações, porém ela não foi encontrada no endereço informado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.