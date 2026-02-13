PM cumpre mandado de prisão e apreende arma artesanal em distrito de Chupinguaia

A Polícia Militar cumpriu, na manhã de sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, um mandado de prisão no Distrito de Boa Esperança, região pertencente ao município de Chupinguaia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, na tarde do dia anterior um policial militar, que estava de folga, comunicou à guarnição sobre a existência de ordem judicial em desfavor de um morador do distrito, indicando inclusive o endereço onde ele poderia ser localizado.

Em razão da ausência de viatura disponível no período noturno, o cumprimento do mandado foi programado para a manhã seguinte.

Com apoio de outra equipe policial, os militares se deslocaram até a residência do procurado, onde ele foi localizado nos fundos do imóvel. Após ser cientificado sobre o mandado expedido em seu desfavor, recebeu voz de prisão.

Durante a ação, os policiais visualizaram cães com características de raça utilizada para caça em um cercado nos fundos da propriedade. Questionado, o conduzido confirmou que praticava caça e que mantinha arma de fogo e munições no imóvel. Diante da declaração, foi solicitada autorização para busca domiciliar, que foi concedida.

Na residência, a equipe localizou uma espingarda de fabricação artesanal, aparentemente calibre 28, além de cartuchos deflagrados e vazios, espoletas, material semelhante a chumbo, frascos de pólvora preta e branca, bem como instrumentos utilizados para recarga de munições.

Todo o material foi apreendido e acondicionado, considerando o risco à segurança pública relacionado à posse irregular de arma de fogo e insumos para recarga.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde passou por exame de corpo de delito e, posteriormente, foi encaminhado à Casa de Detenção, permanecendo à disposição da Justiça.