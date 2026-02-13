VÍDEO: dupla é presa após roubo a barbearia no Jardim Primavera em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em uma barbearia localizada na Avenida Curitiba, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local, a vítima relatou que o crime havia acabado de ocorrer e apresentou imagens das câmeras de segurança.

As filmagens mostram dois profissionais atendendo clientes quando um homem entrou no estabelecimento usando calça jeans clara, camiseta verde sobreposta a uma camisa preta de manga longa, chinelo e balaclava.

Ele exibiu uma arma de cor prateada na cintura e anunciou o roubo, subtraindo cerca de R$ 250 em dinheiro do caixa antes de fugir a pé.

As imagens também registraram outro indivíduo que estava no interior do salão, inicialmente como suposto cliente, e que teria atuado como olheiro. Após o crime, ele simulou passar mal e deixou o local na mesma direção do autor do roubo.

Com base nas características repassadas e em imagens de câmeras instaladas na Rua das Orquídeas, os policiais conseguiram identificar a residência onde os suspeitos entraram após o crime, nas proximidades da Rua Vinólia.

Durante averiguação no imóvel, ninguém foi localizado, porém foram encontradas sobre uma cama as roupas utilizadas na ação criminosa, além de R$ 142,00 em espécie.

Em diligências posteriores, um dos suspeitos foi abordado nas imediações da residência. Com ele, os policiais encontraram R$ 76,00 escondidos na roupa íntima. Inicialmente, ele negou participação, mas acabou confessando após ser confrontado com as imagens.

Informou ainda que a arma utilizada era um simulacro, o qual foi localizado no corredor de acesso ao imóvel, sendo apreendida uma réplica de revólver de cor prateada.

O segundo suspeito foi localizado em outra rua do bairro e também conduzido. Ambos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde permaneceram à disposição da Justiça.

>>>Vídeo foi desfocado: