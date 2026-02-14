Homem é preso por porte ilegal de arma durante patrulhamento em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante patrulhamento em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe realizava rondas pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes quando, nas proximidades do bairro Solar, avistou um homem que, ao perceber a presença da viatura, apresentou comportamento considerado suspeito, o que motivou a abordagem.

Durante revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um revólver municiado.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a arma apreendida, à Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis pela autoridade judiciária.